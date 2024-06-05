バーバリー　デザインカットソー

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バーバリーブルーレーベル正規品サイズ…38カラー…黒平置き着丈…約59平置き身幅…約36ふんわり袖が可愛いです。裾にマーク刺繍ありネックボタンにロゴマークあり着用回数は1〜2回でホームクリーニングして自宅保管していました。しっかりめのTシャツ生地です。自宅保管品のため、細かな箇所を気にされる方はお控え下さい。カラー···ブラック袖丈···半袖柄・デザイン···無地季節感···春、夏、秋