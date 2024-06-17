X-girl ANGEL FACE S/S 半袖 シャツ ブラック size 2



X-girl（エックスガール）の「ANGEL FACE S/S SHIRT（シャツ/ブラウス ...



X-girl（エックスガール）の「ANGEL FACE S/S SHIRT（シャツ/ブラウス ...



2023年最新】エックスガール X-girl ANGELの人気アイテム - メルカリ



X-girl（エックスガール）の「ANGEL FACE S/S SHIRT（シャツ/ブラウス ...



X-girl(エックスガール) / 21SS/FACE TWILL SS SHIRT/半袖シャツ/M ...



X-girl ANGEL FACE S/S SHIRT | KENES



X-girl(エックスガール) / 21SS/FACE TWILL SS SHIRT/半袖シャツ/M ...



X-girl(エックスガール) / 21SS/FACE TWILL SS SHIRT/半袖シャツ/M ...



X-girl エックスガール レディース BASIC 2P SS TEE ベーシック半袖Tシャツ 2枚入り 2色セット 105215011003



X-girl(エックスガール) / 21SS/FACE TWILL SS SHIRT/半袖シャツ/M ...



X-girl エックスガール レディース ベーシック半袖Tシャツ 2枚組 ...



X-GIRL RIPPED FACE LOGO S/S TEE - koguma online shop | 子供服 ...



S/S BABY TOP X-girl



ANGEL FACE S/S SHIRT/1/ポリエステル/PNK/105202014006



X-girl（エックスガール）の「ANGEL FACE S/S SHIRT（シャツ/ブラウス ...

ご覧いただきありがとうございます❣️この洋服は、娘が着れなくなってしまったので出品してますが、2,3回しか着ていないので、とても状態が良いです❣️《商品名》X-girlエックスガールANGELFACEエンジェルフェイスS/S半袖シャツブラックsize2《定価》11,000円《CONDITION》【Aランク】ランク表示の見方★S：未使用、デットストック★A：ダメージや使用感がほぼない商品★B：多少の使用感があるが、比較的綺麗な商品。★C：使用感、多少のダメージがある商品★D：使用感、大きなダメージがある商品■商品画像■使用している画像は全て実物を撮影しています。■発送■基本的にお支払いから2日以内に発送します。希望の時間帯や日程があれば、お申し付け下さい。