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ラルフローレン　ポロシャツ　レディース　L170/96A ブラック
商品番号 E30353978683
商品名

ラルフローレン　ポロシャツ　レディース　L170/96A ブラック
ブランド名 ラルフローレン
特別価格 税込 2,160 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらはラルフローレンレディースポロシャツ、お色は黒でサイズはL170/96Aです。ゴルフや乗馬などのスポーツなどにもいかがでしょうか？特に目立った傷や汚れ等はありませんが、あくまで中古品ですので神経質な方はご遠慮ください。平置き採寸肩幅38身幅45着丈61
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