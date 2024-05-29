ラルフローレン　ポロシャツ　レディース　L170/96A ブラック

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商品詳細
こちらはラルフローレンレディースポロシャツ、お色は黒でサイズはL170/96Aです。ゴルフや乗馬などのスポーツなどにもいかがでしょうか？特に目立った傷や汚れ等はありませんが、あくまで中古品ですので神経質な方はご遠慮ください。平置き採寸肩幅38身幅45着丈61
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