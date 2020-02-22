simon miller カットレザーキャミソール

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商品詳細
柄・デザイン...レースカラー...ベージュカップ...カップなし季節感...春,夏,秋数年前に購入しましたが、1度も着用する機会がなく眠っておりました。タグは切っておりますが新品未使用です。定価7万ぐらいだったかと思います。購入時化保管時かは分かりかねますが、右肩の肩紐に黒い汚れがみられます。5枚目のお写真でご確認ください。
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http://narcologia.ru/goods/kindness792505.html
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