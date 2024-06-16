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新作ホイップフリルビッグカラー襟ブラウス シャツ マチャット yori
商品番号 O13582285562
商品名

新作ホイップフリルビッグカラー襟ブラウス シャツ マチャット yori
ブランド名 Oswirl
特別価格 税込 1,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

着丈:64cm、バスト102cm、肩幅40cm(長袖袖丈:59cm)一点のみで再入荷なしですm(__)m値下げ不可！！ご覧頂きありがとうございます^^また、個人出品になりますので畳み方や梱包は下手です。たたみじわなどもご了承くださいませ¨＊商品、発送について大事な事が記載されてますのでプロフィールを必ず読んでください。迅速な対応出来ませんm(__)m¨＊商品説明＊¨オールインワンやジャンパースカートサロペットニットカーディガンにも♪卒園式卒業式お呼ばれフォーマル品質タグがついていないので低価格になります。手洗い可能です。ぬるま湯で洗ってください。サイズフリーCOLOR黒お使いのモニターにより画像と、実物の色が違って見える場合があります※新品未使用*＊ノーブランドになります¨＊+ENFOLD.HYKE.toga.MM6.CLANE.leclelblue.MSGM.sacai.celine.studious.g.v.g.v.rosebud.yocochan.3.1philliplim.TOGA..kbf.RIMARK.CLANE.snaidel.MULUA.KBF.Y-3.yokochan、drawer、SLY.dlessrave、moussy.deuxiemeclasse、k3co、g.v.g.v、AlexanderWang、acnetomorrowland、fumikaUCHIDAアダムエロペ、ナルシスリステア、ACNE.rosebud.drawer.ヨンファマルジェラミラオーウェンFRAYI.DドノバンIENAティティベイトmysticJEANASISチャオパニックkastaneディーホリックZARAリリーブラウンラグナムーンungridnano・universeユナイテッドアローズBEAUTY\u0026YOUTHドゥドゥriendaviajWillfullyキャナルジーンfdombirthdaybashenfoldbeamsmiteLOHENETRETOKYOエトレトウキョウ
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