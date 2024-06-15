FC⭐︎アップルウォッチ　キラキラ　カバー　ケース　画面保護あり

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フォロー割りあり☆彡即購入okですが当ショップをフォローしてくれた方には4500円で専用ページ作りますのでお値引きご希望の場合はフォロー後コメント下さい☆彡FC⭐︎アップルウォッチ キラキラ カバー ケース 画面保護あり男女兼用 AppleWatchカスタム45mm44mm42mm41mm40mm38mm在庫あり値引き不要の場合即購入もok取引きメッセージにてご希望サイズをご指定下さい。出品内容カバー 一点カラー クリスタルクリア (他カラーへ変更可能です)※セラミックモデルと初代(シリーズ1)装着不可※以下抜粋禁止※最新版最高峰ハイクラスカバー(glassパヴェモデル)最大の魅力ストーンは模造石でありながら美しい光沢を実現。カッティングは輝きを最大限に引き出すカットを施し無色透明の澄んだ輝きを放ちます。⭐︎又メインのストーンはマイクロパヴェセッティングとなります☆『特徴』本カバーにはセロハンは貼っておりません。最終行程を日本の職人がパネル面を磨き上げ専用Boxに納めています。到着後はBoxからカバーを取り出しアップルウォッチに即装着して頂けます☆又カバー全体が密に輝く高級タイプ雨や水の侵入を防止。『いつの間にかの傷』も未然に防ぎ末長く綺麗を維持。類似品/粗悪品では海外製の為、多少の傷ありと了承を求める物。汗や水の侵入を防げないもの/タッチ反応が鈍い物/プクプク浮いた様になったりと利害が生じる物が多い中、当カバーは全てクリアとなります。素材は高品質樹脂でありながら金属製に引けを取らないゴージャスな見た目を演出。金属アレルギーの方にも◎品質については専門機関で鑑別して頂いております。※ストーンは模造石です。本物のダイヤモンドではありません。⭐︎ラバーバンド ステンレスベルト ナイロンレザーなど色々なベルトと一緒にお使い頂けます⭐︎⭐︎ラバーバンド ステンレスベルト ナイロンレザーなど色々なベルトと一緒にお使い頂けます⭐︎AppleWatch本体はとベルトは付きません7800