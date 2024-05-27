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《美品》GHERARDINI ソフティ リバーシブル ハンドバッグ 水色 ピンク
商品番号 F75003887019
商品名

《美品》GHERARDINI ソフティ リバーシブル ハンドバッグ 水色 ピンク
ブランド名 ゲラルディーニ
特別価格 税込 7,840 円
在庫状況 あり

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商品詳細

❀ブランドGHERARDINIゲラルディーニ❀アイテムソフティリバーシブルハンドバッグミニバッグ持ち手ハンドルカバー保存袋ブルー水色ピンク❀サイズ縦22cm横22cmマチ16cmハンドル高さ13cm※平置き実寸多少の誤差ご了承ください❀状態極小さな擦れがございますが(画像8)、全体的に使用感少なく綺麗な状態です☺︎《ご注意》•コメントなし即購入歓迎です♪•光の加減により、実物のお色味と多少の誤差が出る場合がございます•素人検品、自宅保管、コンパクトなエコ簡易包装にご了承宜しくお願い致しますご不明点がありましたら、お気軽にお問い合わせください☺︎ꕤ•.ꕤ.•ꕤ•.ꕤ•.ꕤ.•ꕤおまとめご購入で全品10%OFF！その他のレディース品はこちらから♪#Meltyレディース品一覧ꕤ•.ꕤ.•ꕤ•.ꕤ•.ꕤ.•ꕤ素材···ナイロンカラー···ブルー種類···ハンドバッグ
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