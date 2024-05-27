K18PG製パパラチアサファイア ネックレス　0.142ct

K18PG製パパラチアサファイアネックレス 0.142ctカラー···ピンク材質···ゴールド商品説明:K18PG製パパラチアサファイアネックレスです。中石:涙型のパパラチアサファイアに、曲線使いのメレダイヤモンドと、もう片方の中石はマーキスカットのダイヤモンドでその存在感を示しています。人気のパパラチア製品は今人気のある逸品です。普段着けのファッションジュエリーとして楽しんで頂けると思います。素材:K18ピンクゴールド製 中石:パパラチアサファイア0.142ctct脇石:ダイヤモンド0.41ct重さ:約3.3g寸法:横縦 約19.4mm横約13.1mm厚み約6.1mmチェーンK18PG製ベネチアン スライド45cm状態:新品未使用通常メーカー小売価格522,500円※稀に注文が重なってしまう事が想定されます。ご購入頂いてもお取引できない可能性もある事をご了承下さい。鑑別書をご希望の方は作成に約1週間の納期がかかります。商品発送後に鑑別書を作成する事は出来ませんので購入前に取引連絡よりお申込み下さい。ミニ鑑別書（カードタイプ）\\2,000円鑑別書（ブックタイプ）\\4,000円★全て地金の製品の為、細かな擦れた跡等は製品作成時からの為、通常使用に差し支えありませんが、細かなところが気になる方はご遠慮下さい。★商品画像は可能な限り現物に近い画像を載せております。ご使用の環境（モニター、OS等）により色合いや程度に若干の差が生じる場合がございます。★商品をわかりやすく見て頂く為、画像を拡大しております。★商品にご不明な点がございましたら、購入前にご質問欄よりお願いします。★現物とイメージが違う等のキャンセル、又、返品はすり替え防止の観点からお断りします。何卒ご理解、ご確認の上ご購入お願いします。★天然のダイヤモンドは、必ず特有のキズ、内包物（インクルージョン）、色ムラ等がございます。偽物ではありませんのでご安心下さい。★ご質問には迅速に対応してまいりたいと思いますが、商談、出張等でご連絡が遅くなる場合があります。★ご購入は上記の各種ご注意事項をご理解頂いた上でお願いします。材質···K18(18金)カラー···ピンク



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