【超レア】プラダ ナイロン ハンドバッグ ビーズ ロゴ 白タグ ブラック 黒色

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上品で優雅かつ洗練されたデザインで、多くの紳士淑女の心を掴む『プラダ』のバッグ。流行に左右されないタイムレスなアイテムが多く揃っているのも特徴です。また、上質な素材が採用されているため、一生もののバッグとして愛用できます。○アイテムプラダPRADAテスートナイロンハンドバッグトートバッグビーズロゴ白タグブラック黒色メンズレディースユニセックスかばん鞄収納力抜群で、デザイン、実用性、共にすぐれたオシャレなお品です。お届けしたその日から気持ちよくお使いいただけると思います。⭐古物商許可証所持者により鑑定済（兵庫県631362000007）⭐購入先 エコリング⭐素材 ：テスートナイロンビーズ⭐サイズ縦17横23マチ10ハンドル22（cm）⭐付属 ：バッグ本体のみ（付属品はありません）商品は発送前に全てアルコール除菌しています。出品しているブランド品は、真贋鑑定済、古物商のみが購入できるストアオークションです。本物ですのでご安心ください（コピー品の売買は法律で禁じられております）万が一、正規品でない場合は当方着払いにて返品、返金対応をさせて頂きます。⭐状態持ち手に多少のダメージありますが通常使用にあまり支障ありません。ヴィンテージ品としては比較的綺麗な状態かと思います。ヴィンテージ品によくあるベタつき、粉吹きは一切ございません。お届けした日から気持ちよくご愛用いただけます！⭐保管ペットは飼っておりません。非喫煙です。⭐配送簡易包装にて2〜3日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。⭐当店では他にも魅力的な商品を多数揃えています。在庫は#ゴーフル在庫からご覧ください！管理番号T-0911-05160