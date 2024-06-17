ROJITA セットアップワンピース

昨年の夏に購入し、数回着用したのですが服の系統が変わった為出品致します。半袖、ミニ丈ワンピース風セットアップですリボンは自分で結び直せますリボンの真ん中についている飾りは取り外し可能です後ろはチャックになっております値下げ不可、即購入可地雷 地雷系 地雷女子量産 量産型 量産女子セットアップ ワンピース ROJITAAnkRougeMARS黒 白 グレー リボンぴえん 歌舞伎町ジャニヲタ バンギャル バンギャアイドル メン地下 V系 11000円で購入しました。



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