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戦車道ボードゲーム　ガルパン　ぱんつぁー・ふぉー2
商品番号 A90427437374
商品名

戦車道ボードゲーム　ガルパン　ぱんつぁー・ふぉー2
ブランド名 Aspare
特別価格 税込 1,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

購入して開封はしましたが、結局遊ばずに保管していたためほぼ未使用です。ボードゲームです。「ガールズ＆パンツァー劇場版」
http://narcologia.ru/goods/approximate259220.html
http://narcologia.ru/goods/Persia930888.html
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