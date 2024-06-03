ハンドバッグショルダーストラップ付 CAFUNE STANCEWALLETカフネ

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商品詳細
カラー···ブラック種類···ハンドバッグ種類···フォーマル/冠婚葬祭/お受験種類···ハンドバッグハンドバッグ ショルダーストラップ付きサイズ22×13.5×5からーブラック保存袋は家にあった物です。そちらでよければこのままお付け致します。並行輸入品にご理解のある方のみお願い致します。レザーだと思います。あまり知識はないのでよくわかりません。すみません。写真のものが全てになります。海外製品のため、多少のスレや傷などある場合があります。ご理解いただける方のみお願いします。撮影のために開けたのみで、細かく隅々までは見ていません。
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