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ハンドバッグショルダーストラップ付 CAFUNE STANCEWALLETカフネ
商品番号 S10693846136
商品名

ハンドバッグショルダーストラップ付 CAFUNE STANCEWALLETカフネ
ブランド名 Sswirl
特別価格 税込 5,375 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラック種類···ハンドバッグ種類···フォーマル/冠婚葬祭/お受験種類···ハンドバッグハンドバッグ　ショルダーストラップ付きサイズ22×13.5×5からーブラック保存袋は家にあった物です。そちらでよければこのままお付け致します。並行輸入品にご理解のある方のみお願い致します。レザーだと思います。あまり知識はないのでよくわかりません。すみません。写真のものが全てになります。海外製品のため、多少のスレや傷などある場合があります。ご理解いただける方のみお願いします。撮影のために開けたのみで、細かく隅々までは見ていません。
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