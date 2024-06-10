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NOBLE　2WAYストリングスラッフルブラウス　イエロー
商品番号 D54348230841
商品名

NOBLE　2WAYストリングスラッフルブラウス　イエロー
ブランド名 ノーブル
特別価格 税込 1,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

1枚で着映えするブラウスです。着丈はヒップぐらいまであり、ボトム選ばず着用出来ます。前後２wayで着用できます。中古品ですので、ご理解ある方のご購入宜しくお願いします。前後2wayやリボンの結び方次第で、変化が楽しめるラッフルデザインのブラウス。上品な開きの分量にこだわったVネック、前後逆にすればシンプルなハイネックデザインでどんなシーンでも好印象に。長めに設定した華奢なリボンもアクセントになります。一枚ではもちろん夏以外のシーズンはインナーとして、ロングシーズン着まわせる万能アイテム。シンプルなボトムスと合わせるだけで着映えする嬉しい１枚。
http://narcologia.ru/goods/perpetual397146.html
http://narcologia.ru/goods/unusable399974.html
http://narcologia.ru/goods/procurement1533.html
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