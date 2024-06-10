バーバリーブルーレーベルワンピース

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商品詳細
●サイズ：タグ表記【38】着丈 約80㎝身幅 約43㎝肩幅 約34㎝袖丈 約35㎝使用は３回程です。但 白の為やや汚れありに致しました。古着のため小さな傷や汚れがある場合もございます。新品のような完璧な物をお求めの方は、ご購入をお控えくださいませ。恐れ入りますが、ご購入後の返品交換は致しておりません。状態をよくご確認いただき、気になる事は事前にご質問下さい。
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