新品アーバンリサーチドアーズ/リネンコットンバックリボンブラウス/ナチュラル

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アーバンリサーチドアーズリネンコットンバックリボンブラウス新品タグ付き 未開封価格 税込8250円素材···麻50%、綿50%カラー···ナチュラル袖丈···半袖柄・デザイン···無地季節感···春、夏、秋違うサイトでナチュラルとブラックを色違いで購入するつもりが間違えてナチュラルを２枚買ってしまいました。返品すると送料がかかるので、こちらで出品する事にしました。ナチュラルは店舗もオンラインストアも完売しています。お探しの方に是非。画像のモデルさんが着用されているとぴったりに見えますが、152㎝で着用するとゆとりがあります。後ろのリボンがとても可愛いです。画像1と2を参考にしてください。プロフィールお読みください。