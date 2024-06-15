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プラージュのチャコールブラウス
商品番号 U31206021856
商品名

プラージュのチャコールブラウス
ブランド名 プラージュ
特別価格 税込 1,546 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ブラージュの店舗で購入しました。袖がふんわりとしたデザインです。薄手なので真夏でも着ていただけます。なんにでも合わせ安く、日除けにもなり便利です。素人検品となります。ご理解の上、ご購入をお願いいたします。#プラージュ#ブラウス#plage#チャコールブラウス#グレーブラウス
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