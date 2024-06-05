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Jane Marple　リボン柄カットソー
商品番号 E79640220729
商品名

Jane Marple　リボン柄カットソー
ブランド名 ジェーンマープル
特別価格 税込 1,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ブルー系のリボンの柄のパフスリーブカットソーです。画像では真っ白になってしまいましたが、ベースはオフホワイトです。綿97%ポリウレタン3%別地綿95%ポリウレタン5%
http://narcologia.ru/goods/Taipei165871.html
http://narcologia.ru/goods/monophonic307712.html
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