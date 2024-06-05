Jane Marple　リボン柄カットソー

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商品詳細
ブルー系のリボンの柄のパフスリーブカットソーです。画像では真っ白になってしまいましたが、ベースはオフホワイトです。綿97%ポリウレタン3%別地綿95%ポリウレタン5%
http://narcologia.ru/goods/Taipei165871.html
http://narcologia.ru/goods/monophonic307712.html
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