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- 新品ヒロココシノのTシャツです。定価二万円位の品です。
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商品詳細
ロゴパッチワークが素敵なヒロコビスのTシャツです♪ビッグシルエットで後身頃が長くなっているのでヨガやトレーニングのレギンスにお尻やお腹周りを隠すのに最適かと！もちろんタウン着にも！素人検品の為私の肉眼では、シミや汚れはございませんが、万が一見通しがありましてもご理解頂ける方にお願い申し上げます。新品とは言え自宅保管品である事をご理解頂け方にご購入をお願い申し上げます。 平置き採寸脇下…51㎝前見頃…54㎝後身頃…62㎝柄・デザイン···レースパッチワークネック···クルーネック 季節感···春、夏柄・デザイン···その他カラー···ブルー袖丈···半袖品の説明はありません
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