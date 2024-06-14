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美品　M-premier ブラックフリル袖　トップス
商品番号 S97415472033
商品名

美品　M-premier ブラックフリル袖　トップス
ブランド名 エムプルミエ
特別価格 税込 1,694 円
在庫状況 あり

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商品詳細

エムプルミエの可愛いデザインのトップス！袖口がとても特殊♡今流行りの単なるフリル袖ではない！ねじれ袖口！キャプラ40%の素材でとてもしっかりした生地。とても着心地がいいです。平置き身幅43着丈57#NoLeoNoLife他にもたくさん出品してますので是非ご覧ください★975-375-864
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