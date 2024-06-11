『定価半額以下』ポールスミス　がま口財布　ネイビー

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商品詳細
ポールスミス がま口財布PaulSmithネイビー新品定価 26,400円使用頻度 2回※購入時の箱、タグ、値札は使用するつもりでしたので捨ててしまいた。傷や汚れはなく新品同様になりますが、あくまでも新品ではございませんので神経質な方はご遠慮ください。【マーケトリーストライプラビット】ポール・スミスの幸運のシンボルでもある、ラビットモチーフをポイントにした2つ折り財布。アーティストストライプと本体をラビット型に切り抜き、それぞれを寄せ木細工にようにぴったりとはめ込んだ、繊細なクラフトテクニックが魅力的なアイテムです。素材にはソフトでしなやかなイタリアンレザーを使用し、シンプルですっきりとした仕立てによりラビットをより際立たせました。財布形/開け口···がま口#ポールスミス#paulsmith#PaulSmith#がま口#折財布#がま口財布#ガマ口
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