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【真作】伊藤龍涯/太公望図/人物図/釣人図/掛軸/名家伝来/AD-274
商品番号 A18780206853
商品名

【真作】伊藤龍涯/太公望図/人物図/釣人図/掛軸/名家伝来/AD-274
ブランド名 Aspare
特別価格 税込 8,505 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【真作】【参考】伊藤龍涯【作品状態】本紙は絹本肉筆です。　本紙は多少の小シミあります。表装は薄汚れ、天地に汚れシミあります。　　桐共箱付　　　　軸丈　縦　213㎝×幅　61㎝　写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。*他にも色々出品しております「名家伝来」と検索してみて下さい。宜しくお願いいたします。
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