[新品]レオナール　　白タイトスカート

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商品詳細
[新品]レオナール タイトスカートタグはついておりませんが一度も着用しておりません。百貨店で購入しました。着用する機会がなくしばらくタンスに保管してありました。☆この夏にいかがでしょうかそう丈５５センチウエスト３７センチ
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