新品未開封 村上隆 ムラカミタカシ FLOWER GO WALK ブラック

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〜お願い〜 ご購入前にプロフィールのご確認をお願い致します！！！＊お値引き不可＊基本的にお値引は行っておりません。ご了承くださいませ。新品、送料込みです！カバンに付けようと思い購入しましたが、雰囲気が違ったので出品する事に致しました。お好きな方、この機会にどうでしょうか。▪︎サイズ縦(Height)6.5㎝横(Width)6.5㎝マチ(Depth)2.5cm▪︎発送方法らくらくメルカリ便で発送致します▪︎詳細村上隆氏が手がけるゲーム「FLOWERGOWALK」昨年発売され完売となっていた「FLOWERGOWALK」第3弾では、マルチカラーとレインボーカラーの新作4型が登場！また、今回は「Murakami.Flowers」のピクセル風のフォルムが、ノスタルジックなクリアと輪郭を際立たせるブラックとなってラインナップする！内容は、実際に歩いた歩数がカウントされることで、ドット絵となった主人公「おはなちゃん」が成長し、育てていくゲームとなっている。ゲーム内では、カフェや美術館、リゾートなど、おはなちゃんと一緒に世界中全100ヶ所を旅することができる！