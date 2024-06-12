ボッテガヴェネタ 長財布 イントレチャート ラウンドファスナー　レザーパイソン

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商品詳細
BOTTEGAVENETAボッテガヴェネタ長財布イントレチャートラウンドファスナー編み込み×パイソンのデザインです。サイズ縦幅 10.5㎝横幅 19㎝マチ 2.5㎝多少の誤差はご了承下さい。全体的に使用感はありますが、使用するにあたって致命的な傷や汚れ等はなく、まだまだ末永く使用していただけます。状態に関しましては写真でよくご確認をお願い致します。付属品はござきません。大丸梅田店にて購入いたしました。
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http://narcologia.ru/goods/peroration363315.html
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イントレチャート ラウンドファスナー長財布 レザー/パイソン
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BOTTEGA VENETA ボッテガヴェネタ 長財布 イントレチャート ジップアラウンド ラウンドファスナー ウォレット 114076 パイソン ピンクベージュ Y02708
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