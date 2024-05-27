ロダニア バッグ ハンドバッグ クロコダイル レザー 本革 ヴィンテージ ...

RODANIAロダニアバッグハンドバッグクロコダイルレザー本革ヴィンテージ■色■グリーン■サイズ■高さ約20㎝横約30㎝マチ幅約10㎝中古になりますので、使用感があります梱包は簡易梱包になりますのでご了承ください☺︎配送方法や日時に指定がある場合はご購入前にコメントでご連絡くださいませ^^*中古品ですので状態をご理解頂ける方お願い致します☺︎他にも多数の商品を出品しておりますので下記ハッシュタグよりご検索ください(^^)#レディースバッグ沢山あるよーfreedoms0706-14-37



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