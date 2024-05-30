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◆ Vivienne tam ヴィヴィアンタム 刺繍 フレンチスリーブ トップス
商品番号 R38633395118
商品名

◆ Vivienne tam ヴィヴィアンタム 刺繍 フレンチスリーブ トップス
ブランド名 ヴィヴィアンタム
特別価格 税込 1,550 円
在庫状況 あり

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商品詳細

管理番号323ご覧頂きありがとうございます！フォロー割実施中です。プロフィールご覧ください即購入大歓迎です^_^【サイズ】1[実寸ご確認ください]【実寸】着丈68身幅46裄丈33【特徴】花柄刺繍フレンチスリーブトップス丈長め速乾性異素材切替【カラー】ネイビー【生産国、素材】写真ご覧ください※写真記載がない場合もあります。【コンディション】B状態○S新品タグ付きA数回使用の美品B目立つダメージ、汚れが見た当たらない状態C外観にスレ、汚れは見られるが着用に問題のない程度D目立つ不備があり、使用感が強いお品中古品なのでご理解の上、ご検討お願いします^_^その他　たくさんのお品物を出品しています同じアイテム、テイストのお品物はこちら#maomao_トップス商品一覧こちら#maomao_出品商品　をご覧くださいS/SA/Wおすすめ商品マダムUNTITLEDアンタイトルICBアイシービー23区INEDINDIVIインディヴィebureエブールMAX\u0026CoCYCLASシクラスJOSEPHジョセフ組曲シビラtheoryセオリーLeilianレリアンNEWYORKERTOBECHICPOLORALPHLAURENEPOCAADOREMaxMaraSybillaetc好きな方に是非ご覧いただければ幸いです(^-^)---
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