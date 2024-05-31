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ラルフローレン ストレッチ コットン 半袖 ポケット付 シャツ カーキ ベージュ
商品番号 X95977295378
商品名

ラルフローレン ストレッチ コットン 半袖 ポケット付 シャツ カーキ ベージュ
ブランド名 ラルフローレン
特別価格 税込 1,842 円
在庫状況 あり

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商品詳細

コメント、ご購入の際は事前にプロフィールをお読みください。全てフリーサイズにカテゴリーを設定しております。必ず実寸をご確認下さい。↓他にもラルフローレンのアイテムを多数出品中です。是非ご覧下さい。#lanru_ralphlauren↓シャツやブラウスはこちら#lanru_shirtRALPHLAURENラルフローレンストレッチコットン半袖シャツベージュサイズ　9実寸肩幅約40cm身幅約44cm(脇下部分)着丈約62cm(後ろ襟下〜後ろ裾先)袖丈約12.5cm(肩〜袖先)コットン94%ポリウレタン6％インパクト21のタグが付く正規品ラルフローレンのシャツです。ストレッチの効いた薄手のコットン生地を使用しています。ワイドパンツやチノパンなどでリラックス感のあるコーディネートはもちろん、タックインしてスカートとも合わせやすいアイテムです。目立った傷や汚れは見当たらず、これからお使い頂くのに充分良好なコンディションです。中古品のため、神経質な方はご遠慮ください。45rpmYAECAヤエカarts\u0026scienceアーツアンドサイエンス　Frank\u0026Eileenフランクアンドアイリーン　ブラウス　チノパン　タックパンツ　ヴィンテージデニム　をお探しの方にもオススメです。気になる点がございましたらお気軽にお問い合わせください。
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