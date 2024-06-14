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【価格交渉可能】ケープデザイン七分袖ブラウス
商品番号 P26409969494
商品名

【価格交渉可能】ケープデザイン七分袖ブラウス
ブランド名 ルカレディラックルカ
特別価格 税込 1,638 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···グリーン袖丈···七分袖柄・デザイン···無地季節感···春、秋、冬今年、ルカで購入しました。ショップではまだセール価格でも10000円以上で販売されています。新品、未使用ですが、タグはついておりません。長期間畳んで保管していたため、畳みシワがございます。ご理解いただける方のみご購入ください。自宅で犬を飼っていますので、アレルギーの方のご購入はご遠慮ください。家ごとにどくとくの臭いがありますので、気にされる方のご購入もご遠慮ください。中古品のため、もろもろご理解いただける方のみのご購入をお願い致します。
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