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- 【価格交渉可能】ケープデザイン七分袖ブラウス
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商品詳細
カラー···グリーン袖丈···七分袖柄・デザイン···無地季節感···春、秋、冬今年、ルカで購入しました。ショップではまだセール価格でも10000円以上で販売されています。新品、未使用ですが、タグはついておりません。長期間畳んで保管していたため、畳みシワがございます。ご理解いただける方のみご購入ください。自宅で犬を飼っていますので、アレルギーの方のご購入はご遠慮ください。家ごとにどくとくの臭いがありますので、気にされる方のご購入もご遠慮ください。中古品のため、もろもろご理解いただける方のみのご購入をお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/browse957991.html
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