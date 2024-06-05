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最終値下　完売商品　ギャザー　ボリュームバルーンブラウス　白
商品番号 Y66712553439
商品名

最終値下　完売商品　ギャザー　ボリュームバルーンブラウス　白
ブランド名 トゥモローランド
特別価格 税込 1,599 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ホワイトselectshopK.growth※tomorrowlandのカテゴリお借りしてますがselectshopK.growthで購入ギャザーボリュームバルーンブラウス大ヒット完売商品着るだけでコーディネートが完成する大人気の袖がポイントのギャザーブラウス。無地はハリ感のある生地感でしっかり形をキープしてくれます。バルーンシルエットをフレンチスリーブに取り入れたデザイン性の高いブラウス。ふんわりバルーンスリーブが気になる二の腕も可愛くカバーしてくれます。普段使いからオケージョンまでシーンを問わず着回しの出来るアイテムです。イージーケアでシワになりにくく洗濯後すぐに着れるのも嬉しいポイント。裏地なし・伸縮性なし・透け感ややあり（白やベージュを着るとそこまで透けません）▼サイズ詳細・平置き実寸・素材M/着丈65cm/身幅64cm/裄丈32cm（無地）ポリエステル65％・綿35％（ドット）ポリエステル100％試着のみの未使用品。タグ付き似合わなかったので、泣く泣く出品します。それでも可愛いから気が変われば出品とりやめる可能性もございます。※畳ジワあり※購入前にコメント頂けると有り難いです。#yoriすき#ボリューム袖#お出かけ
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