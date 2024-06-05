レア✨COACH コーチセミショルダーバッグトートバッグネイビー紺

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洗練されたフォルムに品のあるネイビーがお洒落で可愛いCOACHコーチのセミショルダーバッグ/トートバッグです。A4収納可能で、500mlペットボトルや化粧ポーチも入るたっぷりとしたサイズ感のため、様々なシーンでお洒落にご活用頂けます。✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨フォロワー様に限り、お値下げ対応可能✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨こちらもぜひご覧ください☆#ゆうフォロー割_レディースバッグセミショルダー ワンショルダー肩掛けショルダーバッグ肩がけ可能 肩掛け可能ハンドバッグ手提げ 手さげ2WAY2way大容量 A4サイズ収納可能希少 レア【サイズ（平置き実寸約cm）】マチ14高さ27幅30-41持ち手高さ25※着画はお断り致します【カラー】ネイビー/紺※撮影環境やご利用モニターによって、実際の商品の色合いと差異がある場合がございますがご了承ください【仕様】メイン開閉口：ファスナータイプ内側：ファスナーポケット×1、オープンポケット×2【状態】ヴィンテージ品のため少し使用感（持ち手に傷・ヒビ等）はございますが、目立った汚れやキズは無く、まだまだ長くお使い頂けると思います。※イメージと違ったという理由での返品はお受けできませんので、トップ画以外の写真もご確認の上、ご購入ください【発送】簡易包装にて約1〜2日で発送します。個人で運営している関係で遅れることがございますのでご了承ください。【購入元】大手ブランドリユースショップ【その他】ペット臭、タバコ臭、香水などの気になる臭いはございません（出品者は非喫煙者です）。経年や使用感等の状態の感覚については、個人差がございますので、あくまでリユース品とご理解頂ける方のみご購入ください。リユース品のキズや汚れが気になる方、神経質な方、完璧な商品をご要望の方はご遠慮ください。ご購入前に、プロフィールの確認をお願い致します。不備などございましたら、「受取評価前」にご一報よろしくお願い致します。ご不明点な点や気になることがございましたら、お気軽にコメントください✨