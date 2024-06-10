クロコ束札小銭入　赤　※多少値下げ可能

素材···本革カラー···レッド財布形···長財布クロコダイルの皮を使用した束札小銭入(赤)です。お札と小銭とカード7枚収納可能です。中チェック付きです。サイズ(横幅18.9センチ 高さ10センチ厚さ3センチ)新品送料込み 普通郵便で発送致します。※多少値下げ可能ですので気軽にコメントしてください。



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