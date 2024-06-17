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★新品★ミキモト パールネックレス トップ　１８金
商品番号 P40244869929
商品名

★新品★ミキモト パールネックレス トップ　１８金
ブランド名 ミキモト
特別価格 税込 32,472 円
在庫状況 あり

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商品詳細

MIKIMOTOミキモトのパールネックレストップ、新品未使用品です。銀座ミキモトにて購入しました。パール7珠サイズ…5.3〜6.4mmトップサイズ…27×15mm重さ…5.0gⓂとK18の刻印があります。ミキモトならではのテリ艶の良いパールが７珠が葡萄の房の様に…。１８金のリボンの飾りも綺麗です。
http://narcologia.ru/goods/perforce402965.html
http://narcologia.ru/goods/flight991328.html
http://narcologia.ru/goods/diamond74858.html
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