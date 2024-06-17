★新品★ミキモト パールネックレス トップ　１８金

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商品詳細
MIKIMOTOミキモトのパールネックレストップ、新品未使用品です。銀座ミキモトにて購入しました。パール7珠サイズ…5.3〜6.4mmトップサイズ…27×15mm重さ…5.0gⓂとK18の刻印があります。ミキモトならではのテリ艶の良いパールが７珠が葡萄の房の様に…。１８金のリボンの飾りも綺麗です。
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