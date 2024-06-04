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9/3までセール　K18ピンクゴールドダイヤモンド0.25ctネックレス
商品番号 M11718202949
商品名

9/3までセール　K18ピンクゴールドダイヤモンド0.25ctネックレス
ブランド名 Mspare
特別価格 税込 17,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

9/3まで45,000→39,800円の期間限定値下げぜひ購入のご検討お願いします。馬蹄型とお花のペンダントトップはそれぞれ取り外しできますので、単独または組み合わせてお楽しみください。スライドアジャスターチェーンを使用しているため長さを自由に調節出来ます。カラー···ピンクゴールド材質···K18ピンクゴールド（刻印あり写真10）ホワイトダイヤモンド0.25ct（刻印あり写真10）チェーン全長…45㎝（留金含む）馬蹄型サイズ…15㎜×12㎜花型サイズ…10㎜×6㎜（バチカン含む）重量…3g新品仕上げ済み
http://narcologia.ru/goods/Lincoln518402.html
http://narcologia.ru/goods/cotton535461.html
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