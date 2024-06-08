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【連休特価】【美品】STATE OF ESCAPE プティ
商品番号 O37721481754
商品名

【連休特価】【美品】STATE OF ESCAPE プティ
ブランド名 ステイトオブエスケープ
特別価格 税込 6,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

同じようなサイズ感のバッグが増えてきたので出品します。扱いやすい素材感と合わせやすい色味でオススメです。◾サイズ(素人採寸につき多少の誤差はすみません)本体W25cmxH19cmxD14cmポーチW21xH13xD7
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