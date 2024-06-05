23区　ノースリーブ　ワンピース　ネイビー　44

23区のノースリーブのネイビーのワンピースです。左右ポケット付き後ろファスナー着用回数少なく状態はきれいです。トリアセテート71%ポリエステル29%サイズ44身幅約63㎝着丈約95㎝平置き採寸です。中古品自宅管理品ですので、ご理解頂ける方よろしくお願いします。柔軟剤や衣類用防虫剤を使っていますので、香りが気になる方はご遠慮ください。クリーニング済み又はホームクリーニング済み。小さくたたんでの発送となりますので、シワなどご了承下さい。ご購入後に発送方法をゆうゆうメルカリ便⇄らくらくメルカリ便変更する場合がありますのでご了承下さい。



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