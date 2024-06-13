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商品詳細
着やすいシャーリングデザインのビスチェチュニック。胸元のシャーリングがポイントで伸縮性がしっかりあるので着やすさ◎コーデにプラスするだけで上品で、フェミンな印象をプラスします。腰回りが隠れる丈感なので、ウエストや腰回しをカバー。肩のリボンは取り外し可能なのでチューブトップのようにも着用ができます。柄・デザイン···無地カラー···ブラック着る機会がないため出品します。1度したのみで着用汚れはありません。ボタンが取れかかっている箇所があります。(購入当時から)oneafteranotherNICECLAUP
http://narcologia.ru/goods/reinforcement712099.html
http://narcologia.ru/goods/tenet537663.html
http://narcologia.ru/goods/perforce78565.html
肩リボンシャーリングキャミビスチェ NICE CLAUP
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