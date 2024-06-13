

肩リボンシャーリングキャミビスチェ NICE CLAUP 肩リボンシャーリングキャミビスチェ NICE CLAUP



肩リボンシャーリングキャミビスチェ NICE CLAUP 肩リボンシャーリングキャミビスチェ NICE CLAUP



肩リボンシャーリングキャミビスチェ NICE CLAUP 肩リボンシャーリングキャミビスチェ NICE CLAUP



肩リボンシャーリングキャミビスチェ NICE CLAUP 肩リボンシャーリングキャミビスチェ NICE CLAUP



肩リボンシャーリングキャミビスチェ NICE CLAUP 肩リボンシャーリングキャミビスチェ NICE CLAUP



肩リボンシャーリングキャミビスチェ NICE CLAUP 肩リボンシャーリングキャミビスチェ NICE CLAUP



肩リボンシャーリングキャミビスチェ NICE CLAUP 肩リボンシャーリングキャミビスチェ NICE CLAUP



肩リボンシャーリングキャミビスチェ NICE CLAUP 肩リボンシャーリングキャミビスチェ NICE CLAUP



肩リボンシャーリングキャミビスチェ NICE CLAUP 肩リボンシャーリングキャミビスチェ NICE CLAUP



肩リボンシャーリングキャミビスチェ NICE CLAUP 肩リボンシャーリングキャミビスチェ NICE CLAUP



肩リボンシャーリングキャミビスチェ NICE CLAUP 肩リボンシャーリングキャミビスチェ NICE CLAUP



肩リボンシャーリングキャミビスチェ NICE CLAUP 肩リボンシャーリングキャミビスチェ NICE CLAUP



肩リボンシャーリングキャミビスチェ NICE CLAUP 肩リボンシャーリングキャミビスチェ NICE CLAUP



肩リボンシャーリングキャミビスチェ NICE CLAUP 肩リボンシャーリングキャミビスチェ NICE CLAUP



肩リボンシャーリングキャミビスチェ NICE CLAUP 肩リボンシャーリングキャミビスチェ NICE CLAUP

着やすいシャーリングデザインのビスチェチュニック。胸元のシャーリングがポイントで伸縮性がしっかりあるので着やすさ◎コーデにプラスするだけで上品で、フェミンな印象をプラスします。腰回りが隠れる丈感なので、ウエストや腰回しをカバー。肩のリボンは取り外し可能なのでチューブトップのようにも着用ができます。柄・デザイン···無地カラー···ブラック着る機会がないため出品します。1度したのみで着用汚れはありません。ボタンが取れかかっている箇所があります。(購入当時から)oneafteranotherNICECLAUP