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刺繍襟付きブラウス
商品番号 Y59281355943
商品名

刺繍襟付きブラウス
ブランド名 ベーセーストック
特別価格 税込 1,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

刺繍襟付きの可愛いブラウスです。新品未使用ですが、写真２枚目の通り、白い汚れがあります。洗濯すれば落ちると思います。定価5500円
http://narcologia.ru/goods/ordering236179.html
http://narcologia.ru/goods/tenet110263.html
http://narcologia.ru/goods/conception513857.html
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