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商品詳細
刺繍襟付きの可愛いブラウスです。新品未使用ですが、写真２枚目の通り、白い汚れがあります。洗濯すれば落ちると思います。定価5500円
http://narcologia.ru/goods/ordering236179.html
http://narcologia.ru/goods/tenet110263.html
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