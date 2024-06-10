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スリーワンフィリップリム　キャミソール
商品番号 B42978605853
商品名

スリーワンフィリップリム　キャミソール
ブランド名 スリーワンフィリップリム
特別価格 税込 1,665 円
在庫状況 あり

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商品詳細

柄・デザイン···ドットカラー···ブラックカップ···カップなし透け感のある生地のトップスです。袖周りにフリルがついていて、一枚で華やかになれるトップスです。自宅保管のためシワなどがある場合がありますのでご了承ください。
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