30394 メディチ 高さ約35㎝ 石膏像 半面 ジュリアーノ・メディチ像 ...

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ジュリアーノ・デ・メディチ石膏像 石こう 半面面取りデッサンの練習、試験、美大受験対策、インテリアに。サイズ：縦約35cm 横約25cm 奥行き約15cm吊り下げフックあり。大きなキズ・欠けは無く、デッサンやインテリアとしての通常使用には問題ないかと思います。小キズ・汚れ等はありますので、写真にてご確認ください。サイズ・送り先地域・曜日等により、佐川急便・ゆうパック・ヤマト、いずれかになります。購入前コメント無しでの即購入歓迎です。質問等でコメントいただく際は、プロフィール必読でお願いします。主題···人物 頭部素材···石膏像