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Paul Smith BLACK マルチカラー シャツ　42（L〜XL）
商品番号 R25847602069
商品名

Paul Smith BLACK マルチカラー シャツ　42（L〜XL）
ブランド名 ポールスミスブラック
特別価格 税込 1,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。ポールスミスブラックの長袖シャツです。サイズは42です。L〜XLくらいです。実寸をご確認ください。色は、淡いパープル地にマルチカラーのストライプ柄になっています。綿　100％襟裏、襟の内側、袖口の裏に花柄があります。（写真7）左脇の裾近くに黒色のリボンが付いています。（写真8）替えボタンが付いています。（写真9）タグよりバスト　84〜88cm身長　158〜164cm平置きで肩幅　38cm身幅（脇下）　49.5cm　　（一番細い部分）　41cm着丈　61cm袖丈　61.5cm素人採寸です。中古品にご理解いただけたらと思います。#paulsmith#ポールスミス#マルチカラー#大きいサイズ
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