Paul Smith BLACK マルチカラー シャツ　42（L〜XL）

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ご覧いただきありがとうございます。ポールスミスブラックの長袖シャツです。サイズは42です。L〜XLくらいです。実寸をご確認ください。色は、淡いパープル地にマルチカラーのストライプ柄になっています。綿 100％襟裏、襟の内側、袖口の裏に花柄があります。（写真7）左脇の裾近くに黒色のリボンが付いています。（写真8）替えボタンが付いています。（写真9）タグよりバスト 84〜88cm身長 158〜164cm平置きで肩幅 38cm身幅（脇下） 49.5cm （一番細い部分） 41cm着丈 61cm袖丈 61.5cm素人採寸です。中古品にご理解いただけたらと思います。#paulsmith#ポールスミス#マルチカラー#大きいサイズ