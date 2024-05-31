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定価24,200円　やぎ革【新品】アナスイ　がま口長財布　ルビー　ブラック　バラ
商品番号 W29065841247
商品名

定価24,200円　やぎ革【新品】アナスイ　がま口長財布　ルビー　ブラック　バラ
ブランド名 アナスイ
特別価格 税込 7,748 円
在庫状況 あり

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商品詳細

✔値下げ不可。＊同梱可能な場合には、差額送料を値引きいたします。✔即購歓迎！即購入優先となります。✔個人の保管品ですこと、ご了解ください。＊お財布、他にもいろいろ出品しています。＊アナスイ、他にもいろいろ出品しています。＊形違い（がま口折り財布・ラウンド長財布）も出品しています。☆大胆な薔薇のパッチワークが魅力的ながま口長財布。薔薇のパッチワークには２種類のネイビーのエナメルが使われており、花びらの重なりが奥行を感じさせます。ライナーも美しい薔薇のプリント。本体とのコントラストがきれいです。本体は山羊革で作られており、使うほどにヴィンテージのような味わいが生まれてきます。アナスイらしい革の質感とラグジュアリーなデザインで高級感があります。★ANNASUI　アナスイ・新品（箱・タグ・ロゴカード・ケアカード付）※箱の底角が一ヶ所、少しだけつぶれています。・素材＝本革※こちらのお財布の革には特有のシワがあります。・カラー＝ブラック・サイズ＝縦10.5cm（口金含む）　横幅19.0cm・カードポケット数＝16・定価＝24,200円★「宅急便コンパクト」で発送します。時間指定の希望がありましたら、購入後、メッセージよりお知らせください。★「ゆうゆうメルカリ便（ゆうパケットプラス）」での発送に変更をご希望でしたら、ご購入前にコメントをお願いいたします。外口金長財布　がま口　ガマグチ　長財布　フラップ長財布　かぶせ長財布　ゴート革　ゴート　山羊革　やぎ革　黒　クロ　紺　ネイビー　薔薇　バラ　ばらカラー...ブラック柄・デザイン...花柄財布形...長財布
http://narcologia.ru/goods/Taipei707071.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce204455.html
http://narcologia.ru/goods/preference339938.html
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