定価24,200円　やぎ革【新品】アナスイ　がま口長財布　ルビー　ブラック　バラ

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✔値下げ不可。＊同梱可能な場合には、差額送料を値引きいたします。✔即購歓迎！即購入優先となります。✔個人の保管品ですこと、ご了解ください。＊お財布、他にもいろいろ出品しています。＊アナスイ、他にもいろいろ出品しています。＊形違い（がま口折り財布・ラウンド長財布）も出品しています。☆大胆な薔薇のパッチワークが魅力的ながま口長財布。薔薇のパッチワークには２種類のネイビーのエナメルが使われており、花びらの重なりが奥行を感じさせます。ライナーも美しい薔薇のプリント。本体とのコントラストがきれいです。本体は山羊革で作られており、使うほどにヴィンテージのような味わいが生まれてきます。アナスイらしい革の質感とラグジュアリーなデザインで高級感があります。★ANNASUI アナスイ・新品（箱・タグ・ロゴカード・ケアカード付）※箱の底角が一ヶ所、少しだけつぶれています。・素材＝本革※こちらのお財布の革には特有のシワがあります。・カラー＝ブラック・サイズ＝縦10.5cm（口金含む） 横幅19.0cm・カードポケット数＝16・定価＝24,200円★「宅急便コンパクト」で発送します。時間指定の希望がありましたら、購入後、メッセージよりお知らせください。★「ゆうゆうメルカリ便（ゆうパケットプラス）」での発送に変更をご希望でしたら、ご購入前にコメントをお願いいたします。外口金長財布 がま口 ガマグチ 長財布 フラップ長財布 かぶせ長財布 ゴート革 ゴート 山羊革 やぎ革 黒 クロ 紺 ネイビー 薔薇 バラ ばらカラー...ブラック柄・デザイン...花柄財布形...長財布