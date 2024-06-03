ADD CULUMN アドカラム　チェーンショルダーバッグ

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商品詳細
こちらで購入しましたが数回しか使用してません。高さ14㎝幅21㎝マチ5㎝ショルダー114㎝色は、青みがかった緑です。
http://narcologia.ru/goods/shuttle955625.html
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