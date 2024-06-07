最終値下げ　ノースフェイス☆バーブライトスリムパンツ　M

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ノースフェイスバーブライトスリムパンツ定価14300円サイズ、、Mカラー、、ブラックタグつき去年購入しました。2本買ってこちらは未使用です。（カーキの写真は参考です）小さく折り畳んで発送致します。ハイキングから縦走登山まで幅広く使いこなせる、夏用ストレッチトレッキングパンツ。膝下が細くスッキリしたテーパードシルエットで、歩行時の裾のもたつきを抑制しています。強度のあるナイロンと、高いストレッチ性を持つポリウレタンを混紡した4WAYストレッチ素材で、足上げも快適。汗をかいても肌離れがよい、ドライ感のある生地も特徴です。サイドのファスナーポケットは、バックパックのウエストベルトを装着した状態でも開閉がしやすい下開き。静電気の発生を抑える静電ケア設計を採用。リサイクル可能な素材を使用した、環境に配慮した商品です。カラー···ブラック