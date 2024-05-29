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Ｋ１８　天然あこやパール　ピアス
商品番号 A28805637290
商品名

Ｋ１８　天然あこやパール　ピアス
ブランド名 Aspare
特別価格 税込 3,120 円
在庫状況 あり

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商品詳細

重さ・・・２．７ｇ素材・・Ｋ１８パール・・・７ｍｍUP正面サイズ・・・２６ｍｍ×７．３ｍｍ刻印はございませんがＫ１８と確認していますシリコンキャッチ付き中古商品枠はＫ１８になります面傷・えくぼは微かにあります中古商品ですので、枠などには細かい擦れ傷等は多少あります綺麗なあこやパールピアスになります
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