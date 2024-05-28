k18WG ロードクロサイト ダイヤ ペンダントトップ RHD 16ct以上

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商品詳細
k18WGロードクロサイトダイヤペンダントトップRHD16ct以上D約0.03ct商品説明k18WGロードクロサイトダイヤペンダントトップRHD16ct以上D約0.03ct重量：約6gチェーン長さ：約48.5cmスライドアジャスターsv９２５のチェーン付きです。ーーーーーーーーケース付き新品未使用になります。ネックレス本体には目立ったキズはありませんが、ケースには自宅保管に伴う小キズ等がある可能性があります。繊細な方はご注意下さい。
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