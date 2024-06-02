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良品　ヘンリーハイクラス　エブリン　ショルダーバッグ　シボ革　Hロゴ　パンチング
商品番号 T68436095971
商品名

良品　ヘンリーハイクラス　エブリン　ショルダーバッグ　シボ革　Hロゴ　パンチング
ブランド名 ハイクラス
特別価格 税込 2,450 円
在庫状況 あり

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商品詳細

✨ご購入前に必ずプロフィールをご一読下さい✨⚠️値段交渉の際はご希望額をご提示ください⚠️☆アイテムHENRYHIGHCLASSヘンリー　ハイクラス　エブリン　ショルダーバッグ　クロスボディ　斜めがけ　ハイクラス　Hロゴ　Hステッチ　パンチング　レザー　革　茶系　ブラウン系　赤茶　オレンジ系☆サイズタテ32cmヨコ33cmマチ8.5cmショルダー80cm平置き実寸。着画はお断りいたします。☆状態外側に特に目立つ大きな傷や汚れはありませんが、内側にボールペンの跡がございます。縁や全体的に使用感がございますが、末長くお使いいただける品となっております♪箱・保存袋・ギャランティカード・他は撮影用の為、付属いたしません。☆カラー茶系　赤茶系☆素材レザー　革☆購入元ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品鑑定済商品です。☆配送簡易包装にて2〜3日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。
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