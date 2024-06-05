マイケルコース ハンドバッグ ショルダーバッグ

4.5回ほど使用したのみで見た目はほぼ新品同様です。3万円弱で購入しました。ショルダーバッグになる肩紐付きです。内側には複数のポケット付き。落ち着いたイエローなので服装は選びません。コンパクトに見えますがマチもあるので長財布、携帯、ポーチなどはしっかり入ります。底には汚れ防止の金具が付いており、生地もしっかりしているので自立します。他サイトでも出品しているので売れてしまったら申し訳ありません。サイズ:高さ:20cm幅:25cmマチ:15cm



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