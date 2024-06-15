【只今セール中✨美品✨】GRACE CONTINENTAL レース半袖ブラウス

✿ブランドGRACECONTINENTALグレースコンチネンタルDiagramGRACECONTINENTALダイアグラム グレースコンチネンタル✿アイテムレースのかわいい半袖ブラウスです。2種類の異なるレースが組み合わさったブラウスで、とても上品なお品物です。インナー付きなので、安心して着用いただけます。ブラウス シャツ レース 刺繍 半袖 フレンチスリーブ バックファスナー インナー付き ✿サイズサイズ 36肩幅 約36cm袖丈 約18cm身幅 約42cm着丈 約51cm平置き実寸素人寸法のため多少の誤差はご了承ください✿カラーホワイト✿素材コットンポリエステルレーヨン✿状態目立ったシミや汚れはありません。全体的に綺麗でまだまだたくさん着ていただけます。✿他にもレディースアパレル商品多数出品#mikiiの服✿素人寸法の為、多少の誤差はご了承下さい。✿タイトル、説明以外の撮影小物は含ませません。✿素人検品の為見落としの可能性含めて 値段設定しております。神経質な方はお控え願います。✿出来る限り、丁寧に、迅速にご対応させて頂きます。✿ご不明点があればお気軽にお問い合わせくださいませ。



レース半袖ブラウス/36/ナイロン/BLK/無地/3724 1126-0



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