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【只今セール中✨美品✨】GRACE CONTINENTAL レース半袖ブラウス
商品番号 M67218688525
商品名

【只今セール中✨美品✨】GRACE CONTINENTAL レース半袖ブラウス
ブランド名 グレースコンチネンタル
特別価格 税込 1,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

✿ブランドGRACECONTINENTALグレースコンチネンタルDiagramGRACECONTINENTALダイアグラム　グレースコンチネンタル✿アイテムレースのかわいい半袖ブラウスです。2種類の異なるレースが組み合わさったブラウスで、とても上品なお品物です。インナー付きなので、安心して着用いただけます。ブラウス　シャツ　レース　刺繍　半袖　フレンチスリーブ　バックファスナー　インナー付き　✿サイズサイズ　36肩幅　約36cm袖丈　約18cm身幅　約42cm着丈　約51cm平置き実寸素人寸法のため多少の誤差はご了承ください✿カラーホワイト✿素材コットンポリエステルレーヨン✿状態目立ったシミや汚れはありません。全体的に綺麗でまだまだたくさん着ていただけます。✿他にもレディースアパレル商品多数出品#mikiiの服✿素人寸法の為、多少の誤差はご了承下さい。✿タイトル、説明以外の撮影小物は含ませません。✿素人検品の為見落としの可能性含めて　値段設定しております。神経質な方はお控え願います。✿出来る限り、丁寧に、迅速にご対応させて頂きます。✿ご不明点があればお気軽にお問い合わせくださいませ。
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