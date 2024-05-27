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ルイヴィトンモノグラム　セカンドバック
商品番号 U49849777861
商品名

ルイヴィトンモノグラム　セカンドバック
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 2,849 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ルイヴィトンモノグラムのセカンドバック正規品ですお気に入りでかなり使用しましたので　ストラップの部分の繋ぎの革が破れてしまっていますポーチとして使用していましたその点　ご理解のうえご購入検討ください革に破れなどありませんベタつきなどもありませんファスナーも問題なく動きます内側も綺麗です自宅保存　かなり使用していた事　ご理解いただき　ご購入ください#ルイヴィトンモノグラム#ルイヴィトン#セカンドバック
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