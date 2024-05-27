★kate spade ケイトスペード　2wayバッグ

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はじめまして^^ご覧いただきありがとうございます。お手数ですが、ご質問\u0026購入前にはプロフィールの確認をお願いいたします^^◆ケイトスペードニューヨーク2wayアメリカ店舗にて購入サイズ平置き（素人採寸）横32×縦24×幅12肩掛 25センチショルダー（取り外し可）85センチ※画像サイズ もう一つ下に穴あるので長くなりますファスナー開閉内ポケット（ファスナーあり）外ポケット（ファスナーあり）◆状態一時期通勤利用目立つ傷はないと思いますが、中古品となります。柔らかい皮となります保存袋に入れクローゼット保管保管時のショルダー癖あります神経質な方はご遠慮ください。コンパクトにして発送させていただきます。※不明点はコメントください。返事が遅れる場合がございますがご了承ください。--------------------------------※※発送についてなるべく早く対応いたしますが、仕事と子育て両立中のため発送はお時間をいただいております。◎突然、削除する場合もございます。ご容赦下さい。◎一度人の手に渡ったUsed品となりますので、神経質な方はご購入をお控えください。◎すり替え防止のためにも返品はいたしかねますので、ご購入前に気になる事があれば、遠慮なくコメントください。◎素人検品になりますので見落とし等ある場合があるございます。◎発送はリサイクル材を使用させていただきます。74